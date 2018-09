Colômbia estima que crise migratória venezuelana pode custar 0,5% do PIB do país

Por Lusa | 01:39

A Colômbia anunciou que está a estudar o impacto da crise na Venezuela no património público do país, estimando que a chegada de um milhão de venezuelanos pode custar este ano 0,5% do PIB aos cofres do Estado.

"O impacto fiscal da crise migratória pode rondar 0,5% do PIB (...). Queremos ver como isso se refletirá nos setores da saúde, educação, infraestruturas e em outros serviços públicos", disse na sexta-feira o Presidente da Colômbia.

Iván Duque falava em Bogotá, capital do país, durante uma conferência de imprensa conjunta com o vice-presidente do Banco Mundial (BM) para a América e as Caraíbas, Jorge Familiar.