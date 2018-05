Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coloque-se na pele de pessoas com deficiência motora no Crossability

Exercícios simulam situações do dia a dia que geram grandes dificuldades.

Por Mário Figueiredo | 09:00

O Crossability não é um desporto, mas é um grande desafio para todos. A ‘modalidade’ é proposta pela Fundação Salvador e foi pensada por um atleta de alta competição da seleção de basquetebol em cadeira de rodas e por campeões de crossfit. O objetivo é dar visibilidade aos obstáculos com que as pessoas com dificuldades motoras se deparam no dia a dia.



O conjunto de exercícios, três, simula as dificuldades de locomoção e ajuda a perceber como pequenas mudanças podem facilitar a acessibilidade de pessoas com dificuldades motoras.



Os três exercícios são: ‘The Devil’s Stairs’ (as escadas do Diabo), ‘The Climbing Counter’ (subir o balcão) e o ‘The Cave Crawl’ (rastejar na gruta). Para o exercício das escadas deve escolher um lance com cinco degraus, ate as pernas, utilize um peso de 15 kg e suba a escadas com o peso. Faça cinco repetições.



O segundo exercício visa o facto de os balcões serem demasiado elevados para quem está numa cadeira de rodas. Coloque uma fasquia a um metro do solo, cruze as pernas em posição lótus e eleve o corpo até ficar com o queixo por cima da faixa. Aguente a suspensão o máximo de tempo possível. Repita o exercício seis vezes.



O terceiro exercício, rastejar na gruta, simula as dificuldades criadas quando os estacionamentos para deficientes estão ocupados por outros carros. Disponha de cinco jump box de forma a simular o interior de um carro (disposição dos bancos). Ate os pés com uma corda e utilize um peso de 15 kg na ultrapassagem dos obstáculos. Repita cinco vezes.



Três exercícios simples, mas de dificuldade tremenda. ‘O treino mais duro de sempre’ é um dos lemas do Crossability. No âmbito da sensibilização da população foi ainda criada uma app (+acesso para todos) para denunciar os espaços que não cumprem as regras da acessibilidade.



Fica o desafio e o alerta para ajudar. Bons treinos!