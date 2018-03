Comboio norte-coreano em Pequim e medidas de segurança sugerem visita oficial

Por Lusa | 08:45

A chegada de um comboio norte-coreano a Pequim e o reforço da segurança na residência onde altos quadros de Pyongyang costumam ficar está a suscitar rumores de que Kim Jong-un se terá deslocado à China.

O líder norte-coreano tem encontros planeados com o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, no final de abril, e com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em maio.

Mas apesar de um encontro com líderes chineses não ter sido falado, Pequim continua a ser o mais importante aliado do regime norte-coreano, apesar do distanciamento entre os dois aliados ideológicos, devido ao programa nuclear e de misseis balísticos empreendido por Pyongyang.