Combustíveis: ANTRAM reitera que só discute reivindicações após fim da greve

Por Lusa | 04:49

O presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) reiterou hoje que o caderno reivindicativo do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosos (SNMMP)só será discutido com o levantamento da greve.

"As matérias que estão a ser exigidas no caderno reivindicativo, essa matéria será discutida após o levantamento da greve e logo imediatamente após o levantamento da greve", afirmou Gustavo Paulo Duarte.

O presidente da ANTRAM falava aos jornalistas após uma reunião de 10 horas que começou na quarta-feira e se prolongou pela madrugada, no Ministério do Trabalho, em Lisboa, com o SNMMP.