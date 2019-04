Combustíveis: Hoteleiros algarvios pedem atenção especial para região

Por Lusa | 15:21

A principal associação hoteleira do Algarve pediu hoje uma "atenção especial" para a região para evitar cancelamentos de reservas durante a Páscoa devido à greve no transporte de combustíveis, advertindo que esse cenário é igualmente prejudicial para o país.

O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, disse estar a acompanhar a greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas e o consequente desabastecimento aos postos de combustíveis com "muita expectativa, mas, sobretudo, com muita preocupação", porque a região quase triplica a sua população durante a Páscoa.

"A greve, já por si, contribuiria para causar danos e prejuízos enormes, mas acho que não houve aqui o cuidado suficiente para acautelar alguns aspetos que, para nós, seriam relevantes como, por exemplo, a questão dos serviços mínimos, que foram restringidos a Lisboa e ao Porto", criticou Elidérico Viegas.