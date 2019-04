PSP vai assegurar a condução de transportes de matérias perigosas até domingo

Mais de mil elementos destacados para prevenir perturbações e regular trânsito.

Por Lusa | 18:07

A PSP reforçou o policiamento em cerca de 400 postos de abastecimento de combustíveis, para prevenir perturbações da ordem pública e no trânsito, nos aeroportos e refinarias, num total de mais de mil elementos destacados.

Fonte oficial da PSP disse esta quarta-feira à agência Lusa que a polícia, em articulação com a GNR, reforçou o número de elementos para evitar bloqueios, nomeadamente na Companhia Logística de Combustível em Aveiras de Cima (Azambuja), nas refinarias de Sines e de Matosinhos, no parque de GPL de Viseu, em Faro, Pergás, Trafaria (OZ Energia), Banática (Repsol) no Monte de Cáprica, Alkyon no Barreiro e no Parque da Prio, em Aveiro.

A mesma fonte adiantou que 16 condutores da PSP asseguraram a condução de transportes de matérias perigosas e que continuarão a fazê-lo até domingo, data em que termina a declaração de Situação de Alerta decretada pelo Governo na terça-feira.