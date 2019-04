Por Lusa | 16:50

A secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda, convocou para as 18:00 de hoje as entidades que integram o Gabinete Coordenador de Segurança para analisarem a crise criada pela falta de combustíveis, disse à Lusa fonte policial.

O Gabinete Coordenador de Segurança integra todas as forças e serviços de segurança, nomeadamente GNR, PSP, PJ e SEF e também os serviços de informações (SIS e SIED).

A notícia da reunião foi avançada pelo jornal Diário de Notícias.