Motoristas de matérias perigosas ameaçam com nova greve se reivindicações não tiverem resposta

Entre as reivindicações dos motoristas de matérias perigosas está um salário de 1.200 euros, um subsídio de 240 euros e a redução da idade de reforma.

Por Lusa | 17:52

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas lamentou esta segunda-feira que a ANTRAM não estivesse preparada para as negociações, dando-lhe agora sete dias para responder às reivindicações e pondo em cima da mesa a possibilidade de uma nova greve.



Pedro Pardal Henriques, do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), disse estranhar que a Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) não conhecesse já as reivindicações dos motoristas, garantindo que a estrutura sindical não está "a brincar" e exigindo que a associação se pronuncie dentro de uma semana.



O SNMMP e a ANTRAM estiveram hoje reunidos no Ministério das Infraestruturas, em Lisboa, sob a mediação do Governo, representado pelo advogado Guilherme Dray.



Caso a associação não se pronuncie dentro do prazo estipulado, os trabalhadores vão utilizar "todos os mecanismos" de que dispõem, em especial, e "muito provavelmente", uma nova paralisação, assegurou Pedro Pardal Henriques, o assessor jurídico do sindicato e antigo vice-presidente.



