Transportes Sul do Tejo interrompe ligação entre Setúbal e Lisboa até às 16h30

Ligações vão ser retomadas no sentido Lisboa-Margem Sul.

Por Lusa | 15:04

A Transportes Sul do Tejo (TST) informou esta quarta-feira que interrompeu as carreiras que ligam Setúbal, Palmela e Pinhal Novo a Lisboa, e só as vai retomar a partir das 16h30, no sentido de Lisboa para a Margem Sul.

"Neste momento, não estão a ser realizadas as carreiras rápidas que ligam Setúbal, Palmela e Pinhal Novo a Lisboa. Estas carreiras voltam a ser realizadas a partir das 16h30, no sentido de Lisboa para Sul, de forma a assegurar o regresso dos nossos clientes", anunciou a empresa, num comunicado divulgado às 14h30.

A agência Lusa tentou contactar a TST para perceber se este serviço se vai realizar nos próximos dias, caso as reservas não sejam reabastecidas, mas até ao momento não foi possível obter declarações.