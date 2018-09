Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comer um hambúrguer à americana

A Lollipop's abriu no final de julho, no Porto, e serve pequenos-almoços, almoços, jantares e take away.

Por Nelson Rodrigues | 16:04

É tudo à americana. Desde o pequeno-almoço com ovos mexidos, bacon e salsichas, passando pelo almoço e pelo jantar - com hambúrgueres que fazem os visitantes sentir que estão nos Estados Unidos. O Lollipop’s Diner está aberto desde o final de julho na rua dos Mártires da Liberdade, no centro do Porto.



Neste local tudo faz lembrar os Estados Unidos. Desde a Estátua da Liberdade à entrada ou a jukebox, passando pela decoração, com sofás e cadeiras vermelhas, assim como mesas brancas e chão em xadrez. Todo um ambiente elaborado a rigor para que o cliente se sinta na América... mesmo sabendo que, afinal, está em Portugal.



Todos os menus são preparados com carne portuguesa biológica. Sendo que é já no restaurante que são moldados os hambúrgueres. No Lollipop’s o cliente encontra hambúrgueres de todos os géneros, até vegetarianos com feijão e quinoa. Todos os pratos são acompanhados por salada e batatas fritas.



Além dos hambúrgueres, o espaço oferece ainda entradas, como nachos com guacamole ou pão de queijo e alho. De sobremesa há panquecas. Às sextas e sábados o Lollipop’s tem serviço take away até à 01h00.