Comércio externo chinês abranda mas superavit com EUA atinge recorde em 2018

Por Lusa | 05:51

O ritmo de crescimento do comércio externo global da China desacelerou, em 2018, enquanto o excedente da balança comercial do país com os Estados Unidos aumentou, para um novo máximo, apesar das disputas comerciais com Washington.

No conjunto, as exportações da China registaram um crescimento homólogo de 7,1%, para 2,5 biliões de dólares, depois de terem crescido 7,9%, em 2017. As importações avançaram 12,9%, para 2,1 biliões de dólares, após um aumento de 15,9%, no ano anterior.

O superavit do país com o resto do mundo fixou-se nos 352 mil milhões de dólares.