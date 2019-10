Comércio externo da China cresce 2,8% até setembro

O volume de comércio externo da China cresceu 2,8% nos primeiros nove meses do ano e atingiu 2,9 biliões de euros, contudo, em setembro, o comércio sino-norte-americano caiu cerca de 20%, em relação ao ano anterior.

De acordo com dados oficias da alfândega chinesa, divulgados hoje, as exportações chinesas nos primeiros três trimestres do ano aumentaram 5,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto as importações diminuíram 0,1%.

No mesmo período, a China gerou um excedente comercial de cerca de 263 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 44,2% em comparação aos três primeiros trimestres de 2018.