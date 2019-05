Comissão de Inquérito aponta várias falhas ao Governo na relação da TAP com a Madeira

O relatório da Comissão de Inquérito à Política de Gestão da TAP em relação à Madeira, hoje aprovado por maioria no parlamento regional, aponta várias falhas ao Governo da República e recomenda maior empenho no princípio da continuidade territorial.

"O Governo da República falha como garante do cumprimento dos princípios constitucionalmente consagrados da igualdade, da acessibilidade, da subsidiariedade, da solidariedade e da continuidade territorial", disse o deputado social democrata Carlos Rodrigues, relator da comissão, durante a apresentação das conclusões.

O relatório final foi aprovado com os votos do PSD, partido com maioria absoluta na Assembleia Legislativa da Madeira, que requereu a comissão de inquérito, contando com os votos contra dos deputados do PS e do JPP e com a abstenção do CDS-PP e do PCP.