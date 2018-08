Comissão Europeia dá 5,7 milhões de euros a três projetos de inovação portugueses

Iniciativas nas áreas das novas tecnologias e inteligência artificial.

Por Lusa | 19:10

A Comissão Europeia vai apoiar com 5,7 milhões de euros três projetos de inovação portugueses nas áreas das novas tecnologias e inteligência artificial, anunciou esta quinta-feira numa nota informativa.



Os projetos das empresas portuguesas RTP, Sakthi Portugal e VisionWare fazem parte de um lote de 14 europeus, aos quais a Comissão Europeia vai atribuir um total de 34 milhões de euros, financiados pelo programa de incentivo à inovação Horizonte 2020.



Todas as propostas europeias envolvem a participação de vários parceiros, incluindo pequenas e médias empresas, indústria, universidades e organizações sem fins lucrativos, e o seu financiamento visa estimular a produção e comercialização de produtos e serviços inovadores.



Pela RTP, o projeto "Enhanceplayer", financiado em 2,4 milhões de euros, consiste numa "ferramenta de inteligência artificial que melhora a qualidade do vídeo e limita o tráfego de internet vinculado ao 'streaming' [tecnologia que envia informações multimédia através da transferência de dados] de vídeo".



Coordenado pela VisionWare, o projeto "Scene" (2,2 milhões de euros) é uma plataforma móvel destinada a "aplicativos de cidades inteligentes na área da segurança".



Um terceiro projeto, o "DigiMat", da Sakthi Portugal, propõe-se desenvolver "soluções inteligentes para materiais digitais na indústria automóvel" e será subsidiado com 1,1 milhões de euros.



A Comissão Europeia financia até três milhões de euros por projeto inovador.