Comissão parlamentar cabo-verdiana investiga gestão danosa em três barragens

Uma Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Nacional de Cabo Verde vai tentar apurar responsabilidades e eventuais atos de gestão danosa na construção de três barragens para armazenamento de água naquele arquipélago, que não funcionam corretamente.

De acordo com a resolução parlamentar que cria esta comissão, de 15 de julho e à qual a Lusa teve hoje acesso, os deputados vão averiguar o processo de construção das barragens da Furada (ilha de São Nicolau), Salineiro (ilha de Santiago) e Canto Cagarra (ilha Santo Antão), que "apresentam problemas técnicos".

Em causa nesta comissão, que iniciou funções na quinta-feira, no parlamento, estão obras que transitaram do Governo anterior, liderado então pelo Partido Africano para a Independência de Cabo Verde (PAICV), que já criticou este inquérito, alegando interesses eleitorais, tendo em conta as autárquicas de 2020.