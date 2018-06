Comissário garante nos Açores que não haverá cortes no programa POSEI

Por Lusa | 17:56

O comissário europeu para a agricultura, Phil Hogan, garantiu hoje nos Açores que o programa comunitário POSEI, dedicado às regiões ultraperiféricas, não terá cortes no próximo quadro comunitário, a vigorar entre 2021 e 2027.

"Não haverá cortes nos fundos do POSEI, para todos, incluindo os Açores", declarou hoje o comissário, falando em Ponta Delgada, no Palácio do Governo, após um encontro com o chefe do executivo açoriano, Vasco Cordeiro.

No que refere ao POSEI (Programa de Opções Específicas para o Afastamento e a Insularidade nas Regiões Ultraperiféricas), que engloba os Açores e a Madeira, a proposta atualmente em cima da mesa engloba um corte de 3,9% nos programas de apoio às regiões ultraperiféricas.