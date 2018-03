Como os serviços secretos espanhóis detiveram Puigdemont

Espanha sabia desde o início onde o ex-líder catalão estava. Mas escolheu o país para o parar de propósito.

Eram 11h19 (10h19 em Portugal continental) quando Carles Puigdemont passou junto à cidade alemã de Schuby, a 50 quilómetros da fronteira entre a Dinamarca e a Alemanha. A essa hora, foi parado por agentes da polícia alemã que o detiveram a pedido de Espanha, conta a SÁBADO.

Desde Helsínquia, onde deu uma palestra na Universidade, que os serviços secretos espanhóis sabiam onde estava Puigdemont. No Renault Espace de matrícula belga onde seguia, tinha sido colocado um localizador. O próprio telemóvel do antigo presidente catalão "traiu-o": graças à geolocalização, era possível saber onde o dono se encontrava.

Estes sinalizadores de posição têm um tamanho menor ao de uma moeda, explica o jornal El Confidencial. É possível integrá-los em telemóveis, pulseiras ou outros objectos. Enviam sinais de onda curta, geralmente através de Bluetooth.

Com a informação, o Centro Nacional de Inteligência (CNI), os serviços secretos espanhóis, só precisaram de avisar as autoridades alemãs para que estas aplicassem o mandado de detenção europeu contra Puigdemont. Tinham de ser as forças alemãs a deter Puigdemont, e não elementos do CNI.

E porquê a Alemanha, e não a Dinamarca ou a Suécia, países por onde Puigdemont também passou? Devido à jurisdição alemã, mais favorável a Espanha. O país deverá executar o mandado de detenção e uma possível extradição para território espanhol sem grandes entraves, explica o jornal El Español. Espanha já teve de lidar com a Bélgica, que recusou a extradição.

Na Alemanha, as penas para os crimes equivalentes no país de que Puigdemont é acusado podem chegar à prisão perpétua.



Ex-líder catalão tinha voo de regresso marcado

Carles Puigdemont deveria ter chegado cerca das 16h40 (15h40 em Portugal continental) à Bélgica, por via aérea, vindo de Helsínquia.

Depois da sua palestra na Universidade de Helsínquia, no dia 23, o paradeiro de Puigdemont tornou-se desconhecido. No dia seguinte, o deputado finlandês Mikko Kärnä informou que o catalão já tinha saído da Finlândia na noite de sexta-feira. Pretendia fazer uma viagem de 30 horas entre Helsínquia e Waterloo, na Bélgica, onde está a viver.

Porém, acabou por passar a noite na prisão alemã de Neumünster, a norte de Hamburgo. Puigdemont ocupou uma das 44 celas destinadas aos detidos em prisão preventiva.

Segundo o jornal La Vanguardia, o edifício tem mais de 100 anos. Compreende 571 celas. Aqui, encontram-se homens adultos cujas penas vão até cinco anos de prisão. 74% dos reclusos são de nacionalidade alemã.