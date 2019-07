Compacto Lusófono para Angola analisa projetos de 2 mil milhões de dólares - BAD

O vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) Mateus Magala disse hoje que o conjunto de projetos que serão analisados em Angola no âmbito do Compacto Lusófono chega aos 2 mil milhões de dólares.

"O conjunto de projetos que vamos analisar a seguir a assinarmos hoje o Compacto para Angola vale 2 mil milhões de dólares [quase 1,8 mil milhões de euros], e os que estiverem prontos vão avançar", disse Mateus Magala, em entrevista à Lusa momentos antes de o BAD e o Governo de Portugal assinarem com Angola o memorando de entendimento para o acesso deste país lusófono a este novo modelo de financiamento.

"O que foi acordado é que Portugal disponibiliza 400 milhões de euros para prestar garantias aos projetos cofinanciados pelo BAD e pelos países, o que significa que podemos fazer uma alavancagem financeira de quatro a sete vezes, ou seja, dos 400 milhões de euros disponíveis em garantias estamos a olhar para uma mobilização de recursos que pode ir de 1,6 a 2,8 mil milhões de dólares", disse.