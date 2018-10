Companhia grega Blitz Theatre Group apresenta "Late Night" no Rivoli, no Porto

Por Lusa | 17:26

A companhia grega Blitz Theatre Group estreia em Portugal o espetáculo "Late Night", pelas 21:30 de hoje no Teatro Municipal Rivoli, no Porto, encenando num salão de baile um mundo apocalíptico, após uma III Guerra Mundial.

O grupo foi fundado em 2004 por Angeliki Papoulia, Christos Passalis e Yorgos Valais, trio que dirigiu o espetáculo e integra também o elenco, ao lado de Maria Filini, Ioanna Rabaouini e Fidel Talaboukas.

Escrita em 2012, a peça partiu de uma vontade de explorar "o que as pessoas fazem à noite", a dança e "a ideia de um salão de dança", e explorar a inspiração do filme "La Jetée" (1962), do francês Chris Marker, explicou à Lusa Angeliki Papoulia, à margem de um encontro com estudantes de escolas de teatro da cidade.