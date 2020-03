Compra de conservas dispara 42% no pré-crise do coronavírus

A venda de conservas disparou 42% entre os dias 24 de fevereiro e 1 de março, o que deixa antever que os portugueses começaram a armazenar mesmo antes de ser declarada a pandemia. A par dos enlatados, os súper e hipermercados também registaram um aumento significativo no consumo de produtos de higiene e de saúde, de acordo com dados divulgados esta segunda-feira pela Nielsen, uma consultora especializada no setor do retalho.



