Compromisso do BCP é "propor anualmente" devolução de salários - Presidente

O presidente executivo do BCP, Miguel Maya, disse hoje que o compromisso do banco relativamente à devolução dos salários cortados entre 2014 e 2017 é de "propor anualmente" a reposição em função dos resultados do banco.

"O nosso compromisso, e foi assumido ainda no tempo da anterior administração [de Nuno Amado], (...) era de propor anualmente à assembleia-geral em função daquilo que fossem os resultados do banco", disse Miguel Maya aos jornalistas à saída da reunião magna de acionistas do BCP, que decorreu hoje no Tagus Park, em Oeiras, distrito de Lisboa.

Miguel Maya salientou que o que o banco tem de fazer é "garantir que gera esses resultados", para no próximo ano, na assembleia-geral, fazer "nova proposta".