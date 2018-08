Comunistas apontam "gritante contradição" a Governo sobre descongelamento de militares

Por Lusa | 12:44

O dirigente do PCP Rui Fernandes sublinhou hoje a "gritante contradição" do executivo socialista em relação a negociações para o descongelamento das carreiras militares, face à situação verificada com a classe profissional dos docentes.

"Quanto ao descongelamento das carreiras e à exigência do cumprimento do artigo 19.º do Orçamento do Estado, há, por parte dos responsáveis políticos, a gritante contradição de quem ainda não abriu o processo negocial com as associações militares e é contra o sindicalismo militar, mas que, publicamente, assume que as condições do cumprimento da lei para os militares resultarão do processo de negociação e da luta dos sindicatos de professores", afirmou.

Em conferência de imprensa, na sede nacional do PCP, o membro da comissão política do Comité Central declarou ser "uma ilusão pensar que a situação atual de degradação das Forças Armadas (FA) pode ser invertida a reboque do aprofundamento do seu envolvimento nas estruturas europeias e na NATO".