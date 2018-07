Concentração de Motos de Faro vai ter dispositivo de segurança igual ao de 2017

Por Lusa | 13:46

A organização da Concentração de Motos de Faro, que se realiza entre quinta-feira e domingo, vai manter a segurança habitual no recinto, apesar dos receios de confrontos de grupos motards, que já levaram à detenção de 59 motociclistas.

Para José Amaro, presidente do Motoclube de Faro, organizador da concentração de motos algarvia, as informações sobre as detenções de 59 pessoas ligadas ao grupo de motociclistas "Hells Angels" para evitar um ataque na concentração, estão a ser "empoladas pela imprensa".

"Há sempre preocupação todos os anos com a segurança da concentração, principalmente sobre o problema dos incêndios. Essa é uma das principais preocupações da organização, porque a concentração está numa zona propícia a incêndios", disse José Amaro, referindo-se ao facto de o recinto e o parque de campismo disponibilizado pela organização estar junto a uma mata.