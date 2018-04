Concursos abertos no âmbito do PREVPAP disponíveis no portal a partir de hoje

Por Lusa | 13:36

Os concursos abertos no âmbito do programa de integração dos precários no Estado (PREVPAP) estarão disponíveis para consulta 'online' a partir de hoje, de acordo com a informação hoje disponibilizada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS).

O ministro Vieira da Silva, que está hoje a ser ouvido na Comissão do Trabalho e Segurança Social, referiu aos deputados que no portal (disponível em www.prevpap.gov.pt) passa assim a incluir-se uma nova possibilidade de consultar os concursos já abertos, distribuídos por ministério.

Num balanço do programa (com dados atualizados a 2 de abril) apresentado pelo ministro refere-se que o número total de requerimentos ascendeu aos 31.957 (dos quais 3.177 referentes ao MTSSS) e o número de concursos lançados alcançou os 43 (dos quais 7 dizem respeito ao MTSSS).