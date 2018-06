Condeixa-a-Nova recria vida romana em Conímbriga com 450 atores e figurantes

Por Lusa | 13:47

Cerca de 450 atores e figurantes participam no fim de semana no evento "Condeixa - O vislumbre de um império", que recria a vida romana nas ruínas de Conímbriga, um dos maiores sítios arqueológicos do país.

A iniciativa, que vai para a quinta edição, engloba espetáculos teatrais, acampamento de legionários, quinta de animais, gladiadores, artesãos e visitas guiadas às ruínas de Conímbriga, situadas no concelho de Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra.

"Temos apostado na vertente cultural e turística, assente num património único que nos distingue, como fator de desenvolvimento económico e social", disse o presidente do município Nuno Moita, na apresentação do evento.