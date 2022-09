Condenado a 7 anos de prisão homem que violou uma jovem num barracão no bairro do Cerco, no Porto

Tribunal Criminal de São João Novo.





Um homem que agrediu e violou de forma repetida uma jovem de 25 anos, depois de a ter agarrado, ameaçado e arrastado para um barracão abandonado no bairro do Cerco, no Porto, foi condenado a 7 anos de prisão por violação e rapto noAo que oapurou, por ser considerado um delinquente por tendência, foi-lhe aplicada ainda uma pena indeterminada que varia entre 4 anos e meio e 11 e, durante esse tempo, vai fazer testes para que se perceba se continua com tendências de cariz sexual. Consoante os resultados, será ou não libertado.O caso remonta a setembro de 2021, quando uma jovem, de 25 anos, que aguardava a chegada de amigos com os quais iria viajar, no bairro do Cerco, Porto, foi agarrada, ameaçada e arrastada para um barracão abandonado e, nesse local, atacada com grande violência e violada por um homem.Antes de conseguir escapar do ambiente de terror a que foi sujeita, a vítima foi também roubada: ficou sem o dinheiro que levava. Após a fuga, a jovem alertou a PSP e, em poucas horas, a PJ do Porto deteve o suspeito, de 32 anos e conhecido no bairro pela alcunha ‘Tiri’. Tinha saído em junho da cadeia, após cumprir 12 anos de prisão por roubo e violação.A vítima teve de receber assistência hospitalar e foi submetida a exames médico-legais que comprovam a violação repetida, que ocorreu junto ao local onde é realizada a feira do Cerco.