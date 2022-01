Condenado a seis anos e oito meses de cadeia por matar alcoólico em Braga e gozar

Teve um comportamento completamente criminoso, que não pode passar impune. A pena de prisão deverá servir para que reflita sobre a falta de empatia que teve com os ofendidos, seus amigos, quando era também alcoólico", sublinhou, ontem, o presidente do coletivo de juízes de Braga depois de condenar a seis anos e meio de prisão o homem que misturou álcool etílico com vinho e que deu a beber a três sem-abrigo alcoólicos, em julho de 2019, provocando a morte a um deles, João Paulo Silva, de 43 anos, no centro de Braga.Paulo Ribeiro, cozinheiro de 36 anos, ficou sem reação ao ouvir a decisão e foi condenado por três crimes de ofensa à integridade física qualificada, uma delas agravada pelo resultado da morte da vítima."O arguido não quis matar a vítima, mas sabia que o seu comportamento podia provocar-lhe graves problemas de saúde e até a morte. Agiu com dolo e por um motivo fútil, que foi gozar com os três amigos enquanto bebia uma cerveja sem álcool", disse o juiz.O arguido, natural da Póvoa de Lanhoso e residente em Matosinhos, tem também de pagar 68 mil euros de indemnização à viúva e aos pais da vítima mortal.