Condenado antigo elemento de campanha de Donald Trump

Uma juíza federal norte-americana condenou um antigo elemento da campanha de Donald Trump, Rick Gates, a 45 dias de prisão, por falsas declarações e conspiração contra os Estados Unidos.

A juíza Amy Berman Jackson justificou a sentença de prisão reduzida - que deverá ser cumprida de modo intermitente durante três anos de liberdade condicional - com o facto de Rick Gates ter colaborado com a justiça na investigação do procurador Robert Mueller sobre a interferência da Rússia nas eleições presidenciais que levaram Donald Trump ao poder.

A sentença resolve um dos processos pendentes em aberto decorrentes da investigação de Mueller sobre os laços entre a Rússia e a campanha do presidente Donald Trump.