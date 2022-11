Condutor embriagado trava autocarro e lança o pânico entre passageiros

Um homem aparentemente embriagado parou o carro à frente de um autocarro da Carris Metropolitana, esta quinta-feira, sem motivo aparente. O motorista viu-se obrigado a fazer uma travagem brusca. O autocarro fazia o percurso entre Alcochete e Setúbal e atravessava Pinhal Novo no momento do incidente.

Parado o carro, o homem saiu e foi em direção ao motorista, pedindo-lhe que saísse do veículo. O motorista recusou e o homem foi à berma da estrada recolher uma pedra. Foi nesse momento que se instalou o pânico no interior do transporte público.

As portas do autocarro foram abertas a pedido de alguns passageiros, que vieram a envolver-se em confrontos físicos com o condutor do ligeiro. O homem acabou por largar a pedra, entrou no carro e foi embora.

A GNR de Setúbal veio mais tarde a confirmar que uma patrulha do Pinhal Novo foi acionada para confrontos entre um motorista e passageiros de um autocarro e um outro condutor. Quando a patrulha ia a caminho do local, contudo, recebeu uma nova chamada a informar que a desordem já havia cessado.