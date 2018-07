Cone and Cherry tem sugestões para aventureiros dos sabores

Abriu na baixa do Porto para surpreender os paladares mais curiosos.

01:18





Para acompanhar, os proprietários recomendam funky smoothies, frozen iogurte, shakes ou granizados, para além de sumos do dia.



Há espaço para 50 pessoas, divididas entre um rés do chão e uma sala no primeiro andar, ao estilo lounge. Mas há mais. Morning wraps, yougurt bowls, waffles americanas ou em sandwich, lollipop’s, crepes, saladas bem coloridas e as mais variadas conjugações que o gosto e a gulodice podem imaginar com preços que, na maioria, variam entre os três e os sete euros.

Para quem gosta de desafios quanto a diversidade de sabores, esta é uma proposta para aventureiros.Um hambúrguer numa massa de waffle ou uma pizza num cherry cone são algumas das ofertas disponíveis na carta do Cone and Cherry, um espaço que abriu na baixa do Porto no final de maio, no número 28 da praça Guilherme Gomes Fernandes, com opções destinadas a surpreender.Os cones, doces ou salgados, e as bubble waffles - anuncia a casa - são as estrelas da ementa.