Confrontos entre manifestantes e polícia antimotim em Hong Kong

Alguns participantes na manifestação de hoje em Hong Kong contra um projeto de lei que permite a extradição de suspeitos de crimes para a China envolveram-se em confrontos com elementos da polícia antimotim no bairro de Mongkonk.

Segundo relatos de um jornalista da agência AFP, os manifestantes defenderam-se com guarda-chuvas da carga policial, que aconteceu após um frente a frente de cerca de 20 minutos entre as duas partes, durante o qual a polícia apelou, com recurso a megafones, para que o grupo de cerca de 300 manifestantes, usando máscaras e na sua maioria jovens, dispersasse.

Milhares de pessoas estão hoje a manifestar-se em Hong Kong contra um projeto de lei que permite a extradição de suspeitos de crimes para a China, pedindo também a demissão da chefe do Governo local, Carrie Lam.