Confrontos entre polícia e manifestantes em Hong Kong

A polícia de Hong Kong carregou hoje sobre manifestantes nas imediações do local onde se realizou a cerimónia do 22.º aniversário da transferência de soberania para a China, noticiaram agências internacionais.

Segundo um jornalista da agência France-Presse (AFP) no local, a polícia recorreu a gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. Pelo menos um pessoa apresentava ferimentos na cabeça.

A intervenção da polícia teve lugar pouco antes da cerimónia do hastear da bandeira, realizada sob alta segurança no Centro de Convenções e Exposições do território.