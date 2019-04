Congressistas norte-americanos podem consultar Relatório Muller sobre Trump

Texto de acesso público vai ser divulgado com partes censuradas.

Por Lusa | 09:06

A administração norte-americana vai permitir esta quarta-feira a alguns congressistas consultar o relatório do procurador especial Robert Muller sobre a investigação à alegada interferência da Rússia nas eleições dos Estados Unidos.

O Departamento de Justiça anunciou através de comunicado que vai "ficar à disposição de um número limitado de congressistas uma cópia do relatório do procurador especial (Robert Muller) sem estar editado", sendo que o texto de acesso público vai ser divulgado com partes censuradas.

O documento foi elaborado no contexto do processo contra Roger Stone, ex-assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.