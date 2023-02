Congresso brasileiro toma posse, com eleiçao de líderes que definem relação com governo

Os eleitos da Câmara dos Deputados e o Senado, as duas casas legislativas do Congresso brasileiro, assumem esta quarta-feira os seus mandatos e elegem as respetivas direções, um escrutínio que irá definir a coabitação com o Governo do Presidente Lula da Silva.

Desde antes da posse, Luís Inácio Lula da Silva trabalha para fixar na sua base parlamentar de apoio membros das siglas do 'centrão' - partidos de centro e direita que formam maioria do legislativo - e decidiu apoiar as recandidaturas dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, nas eleições internas do Parlamento.

Segundo analistas contactados pela Lusa as reeleições de Pacheco e Lira estão praticamente asseguradas, mas no Senado a ascensão da candidatura do 'bolsonarista' Rogério Marinho gerou alguma incerteza e pode representar um grande problema para o novo Governo.