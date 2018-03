Congresso dos EUA aprova lei orçamental com verba para muro com o México

Por Lusa | 05:28

O Congresso norte-americano aprovou hoje, com o voto favorável do Senado, um projeto orçamental de 1,3 mil milhões de dólares com mais dinheiro para a Defesa e menos do que o Presidente desejava para o muro com o México.

De madrugada, o Senado aprovou com 65 votos a favor e 32 contra o projeto com a despesa acordada entre republicanos e democratas (correspondente a mil milhões de euros) que a Câmara dos Representantes já tinha aprovado na quinta-feira, com 256 votos a favor e 167 contra.

O Presidente, Donald Trump, promulgará a lei orçamental federal antes da próxima meia-noite para assim evitar que os Estados Unidos enfrentem uma terceira paralisação administrativa parcial num período de poucas semanas.