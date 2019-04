Congresso Mundial de Futebol em Coimbra para cimentar posicionamento da Universidade

Por Lusa | 09:15

A realização do Congresso Mundial de Futebol 2021 em Coimbra será uma oportunidade para cimentar o posicionamento da Universidade de Coimbra (UC) nas ciências do desporto, disse hoje fonte da instituição.

O congresso, que se realiza de dois em dois anos, deverá juntar em Coimbra mais de 300 participantes, entre treinadores, dirigentes e os melhores investigadores mundiais da especialidade, assim como de áreas de investigação que lhe estão direta ou indiretamente ligadas.

Segundo o vice-reitor António Figueiredo, o evento vai "colocar claramente a UC no roteiro de investigadores de grande renome internacional", no âmbito das ciências do desporto, "num ano que antecede um Campeonato do Mundo".