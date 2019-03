Conheça a frota de carros de luxo de Cristina Ferreira

Apresentadora tem uma fortuna avaliada em mais de quatro milhões de euros.

Por André Filipe Oliveira | 13:20

Na última semana, Cristina Ferreira foi apanhada com a sua nova ‘bomba’. A apresentadora adquiriu um Mercedes AMG GTR, que lhe terá custado cerca de 157 mil euros, já com o imposto de legalização pago (que custa mais de 25 mil euros).Este novo ‘amor’ de Cristina Ferreira pode atingir uma velocidade máxima de 318 km/hora e tem sido com este carro de luxo que a apresentadora se tem deslocado para os estúdios da SIC, onde conduz diariamente ‘O Programa da Cristina’, desde 7 de janeiro.