O Benfica recebe o Barcelona, no jogo da 2.ª jornada do grupo E da Liga dos Campeões. Estas são as escolhas de Jorge Jesus para este encontro.ONZE DO BENFICA: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; Lázaro, Weigl, João Mário e Grimaldo; Rafa, Darwin e YaremchukSiga o jogo em direto AQUI