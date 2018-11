Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conheça Melbourne, a cidade imperdível que agrada a gregos e a troianos

Rio Yarra tem 242 quilómetros de extensão e é por lá que pode passear de barco com a paisagem urbana de fundo.

Por Patrícia Lima Leitão | 20:00

Melbourne é uma cidade imperdível que agrada a gregos e a troianos. Seja para os amantes da cultura, moda, culinária ou desporto, nada parece estar em falta na capital australiana do Estado de Vitória.



A movida fervilhante que se sente pela baixa transparece a sua aura. Há galerias de arte para visitar, museus, restaurantes, bares ribeirinhos e eventos sempre a acontecer.



O rio Yarra tem 242 km de extensão e é por lá que pode passear de barco ou até integrar um cruzeiro, com a paisagem urbana da cidade a servir de pano de fundo.



As águas de Melbourne podem ser ainda aproveitadas na praia de St. Kilda. Se não se conseguir aventurar, fique-se pelas caminhadas costeiras ou pelos banhos de sol.



Jardim botânico tem mais de 170 mil plantas e aves aquáticas

O Jardim Botânico Real de Melbourne tem mais de 170 mil plantas nativas, que estão à disposição de visitas ao longo de 100 hectares a sul do centro da cidade.



Afastado do centro agitado e criado em 1846, aqui encontrará um ambiente mais tranquilo. Durante o passeio, poderá dar de caras com lagos ‘povoados’ por aves aquáticas, um herbário e um observatório, além de estufas de flores exóticas. Se estiver com crianças, passe pelo Ian Potter Foundation Children’s Garden e aprenda mais sobre as plantas de uma forma interativa.



Produção de vinhos

Yarra Valley é uma região vinícola que produz os melhores vinhos pinot noir e espumantes da Austrália. O vale é conhecido pelos seus produtos frescos, incluindo o salmão de água doce, a truta e o caviar, frutas e vegetais orgânicos e queijos e geleias caseiras.



Aberto a todos, oferece vários trilhos pelas vinhas, pelo que os poderá visitar de diferentes formas: a pé, seguindo o roteiro, ou então pode desfrutar de um passeio de balão de ar quente, com uma vista privilegiada sobre a região.



Nas cerca de 60 adegas existentes no Yarra Valley está a oportunidade de degustar vinhos e conhecer o processo de produção das bebidas.



Onde comer e o que fazer

Parque de diversões

O Luna Park é um parque de diversões junto à praia de St. Kilda, inagurado em 1912, que conta com roda-gigante e carrosséis.



Estação de comboios

A estação ferroviária da cidade de Melbourne, designada Flinders Street Station, é uma das mais movimentadas do Mundo.



Torre de observação

A maior torre do hemisfério sul, ‘Eureka Skydeck’, enconta-se aqui. A plataforma de observação tem uma vista de 360º da cidade.