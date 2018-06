Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conheça o hotel onde Trump e Kim vão ficar durante a Cimeira

Encontro está marcado para dia 12 de junho, no Capella Hotel, em Singapura.

11:55

Donald Trump e Kim Jong-un vão encontrar-se no próximo dia 12 de junho, para uma cimeira histórica entre os EUA e a Coreia do Norte, em Singapura.



O encontro está previsto para as 9h00 locais (2h00 em Portugal Continental), no empreendimento de Luxo 'Capella Hotel', na ilha de Sentosa, em Singapura.



Conheça o hotel através da fotogaleria.