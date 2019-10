ConocoPhillips vende ativos no Mar de Timor à Santos por 1,26 mil ME

A ConocoPhillips anunciou ter chegado a acordo para vender à Santos as suas subsidiárias que controlam ativos e operações na região Austrália-Oeste, incluindo no Mar de Timor, por 1,39 mil milhões de dólares (1,26 mil milhões de euros).

Em causa estão subsidiárias que controlam a participação de de 56,9% na instalação de GNL em Darwin e no campo petrolífero Bayu-Undam, recurso em águas timorenses no Mar de Timor e que está atualmente na reta final da produção.

O pacote vendido inclui ainda as subsidiárias que controlam uma participação de 37,5% no projeto Barossa e no campo petrolífero de Caldita, a sua partiicipação de 40% no campo Poseidon e a participação de 50% no campo Athena.