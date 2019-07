Conselho de Administração do FMI aprova reforço do financimento à Argentina

O Conselho de Administração do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou, na sexta-feira, o desbloqueio de uma nova fatia de financiamento de 5,4 mil milhões de dólares à Argentina, como parte do plano acordado em 2018.

"As autoridades argentinas continuam a demonstrar um forte empenho no seu programa de política económica, para alcançarem todos os objetivos estabelecidos no programa apoiado pelo FMI", declarou o diretor interino da entidade, David Lipton.

"Apesar de terem levado algum tempo, estes esforços políticos começam a dar frutos", acrescentou Lipton, que está a substituir provisoriamente Christine Lagarde, nomeada para a presidência do Banco Central Europeu.