Conselho de Disciplina dá razão ao Benfica e atribui título na estafeta mista de triatlo

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Triatlo deu provimento ao recurso do Benfica e revogou a desclassificação no Nacional de clubes de estafetas mistas, atribuindo o título aos 'encarnados'.

"Acordam os membros deste Conselho de Disciplina em dar provimento ao recurso apresentado pelo Sport Lisboa e Benfica, revogando assim a decisão do Conselho de Arbitragem, que desclassificou a equipa do Sport Lisboa e Benfica, declarando-o campeão nacional de clubes de estafetas mistas", pode ler-se no comunicado emitido hoje.

Em 24 de março, em Portimão, a equipa do Benfica, que tinha vencido a prova, foi desclassificada, por o seu atleta João Pereira ter perdido o seu dorsal durante a prova.