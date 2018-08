Decisão do processo sobre ausência de treinadores no banco foi favorável aos açorianos.

17:18

O Santa Clara vai mesmo jogar a Liga NOS nesta temporada, sabe o Record.

A decisão do Conselho de Disciplina (CD) sobre as acusações de fraude no contrato com os treinadores Carlos Pinto e Luís Pires, e falta de habilitações da equipa técnica que conduziu à subida à 1ª Liga, foi favorável ao emblema açoriano, que era visado por clubes rivais na 2ª Liga da temporada passada, casos de Académica e União da Madeira.