Conselho de Ministros angolano hoje no Huambo com liberdade religiosa na agenda

Por Lusa | 05:14

O Conselho de Ministros angolano reúne-se hoje na província do Huambo, reunião durante a qual serão analisados, entre outros temas, propostas de lei sobre a Liberdade de Religião, Crença e Culto e sobre o processo de implementação do poder autárquico.

A oitava reunião ordinária do Conselho de Ministros de Angola, presidida pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço, é a quinta a realizar-se fora de Luanda, após as organizadas em Cabinda (2017), no Dundo (Lunda Norte, em março deste ano), na Huíla (julho) e no Uíge (a 11 deste mês).

Além da reunião do Conselho de Ministros, João Lourenço presidirá igualmente ao Conselho de Governação Local, no dia seguinte.