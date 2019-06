Conselho de Ministros aprova novo regime jurídico dos Fundos de Pensões

O Conselho de Ministros aprovou hoje o novo regime jurídico da constituição e funcionamento dos fundos de pensões e respetivas entidades gestoras, foi hoje divulgado pelo Governo.

De acordo com um comunicado do Conselho de Ministros, o Governo pretende "que as alterações regulatórias já efetuadas no setor dos mercados de capitais e dos produtos de seguros sejam alargadas ao setor dos fundos de pensões, assegurando uma base regulatória comum para todo o setor financeiro".

O Governo adianta que "a proposta prevê um reforço do sistema de governação das entidades gestoras de fundos de pensões", bem como "o fortalecimento dos poderes de supervisão da ASF [Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões]".