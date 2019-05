Conselho de Procriação Medicamente Assistida alerta para situação de "iminente rutura"

O Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida (CNPMA) está em situação de "rutura iminente" devido à degradação progressiva das condições de funcionamento, agravadas com o "enormíssimo acréscimo" da sua atividade, alertou hoje a sua presidente.

O alerta foi feito pela presidente do CNPMA, Carla Rodrigues, na comissão parlamentar de saúde, onde o conselho foi ouvido a seu pedido e deixou "um grito de alerta" para "evitar o pior", que seria a suspensão da sua atividade por falta de condições de funcionamento.

"É a primeira vez na história do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, que tem 12 anos, que vimos a esta comissão parlamentar de saúde falar, não pelo objeto do nosso trabalho, que é a Procriação Medicamente Assistida em Portugal, mas para falar de nós próprios" e da "iminente rutura do CNPMA", disse Carla Rodrigues no início da audiência.