Conselho dos Direitos Humanos da ONU pede "relatório completo" sobre Filipinas

O Conselho dos Direitos Humanos da ONU pediu hoje a realização de um "relatório completo" sobre as Filipinas e as alegadas transgressões em matéria de direitos humanos cometidas pelas autoridades daquele país, nomeadamente no contexto de uma campanha anti-drogas.

O pedido do Conselho dos Direitos Humanos da ONU consta numa resolução aprovada hoje no seio daquele órgão com sede em Genebra que integra 47 países. Com 18 votos favoráveis, 14 contra e 15 abstenções, a resolução, defendida pela Islândia, foi adotada com o apoio dos países da União Europeia (UE), do Canadá e da Nova Zelândia.

O embaixador das Filipinas junto do Conselho, Evan Garcia, reagiu à resolução, afirmando que Manila rejeita o texto que tem como base "falsas acusações" e que envereda por "um caminho perigoso, que coloca de lado o diálogo".