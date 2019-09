Conselho Fiscal da CP alerta que é necessário encontrar soluções para concretizar investimentos

A continuidade e sucesso da atividade operacional da CP dependem do suporte financeiro do Estado e de soluções que minimizem os constrangimentos resultantes do adiamento de investimentos em material circulante e infraestrutura ferroviária, refere o Conselho Fiscal da CP.

Na sua análise ao Relatório e Contas Consolidadas intercalar do 1.º semestre de 2019 do Grupo CP -- Comboios de Portugal, hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Conselho Fiscal da CP salienta a manutenção da tendência de melhoria dos resultados evidenciada nos primeiros seis meses deste ano, mas refere a situação financeira da empresa, que fechou o semestre com capitais próprios negativos de 2.311,7 milhões de euros.

No seu parecer, o Conselho Fiscal sublinha que, apesar do endividamento ter diminuído em 5,2 milhões de euros face ao valor registado no final de 2018, permanece num nível "ainda muito elevado".