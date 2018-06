Conselho Geral da Mutualista aprova alienação de até 2% do banco Montepio

Por Lusa | 21:45

O Conselho Geral da Associação Mutualista Montepio Geral aprovou hoje a alienação de até 2% do capital da Caixa Económica Montepio Geral, passo necessário à entrada da Misericórdia de Lisboa no capital do banco, segundo fonte ligada ao processo.

A proposta aprovada, com um voto contra e uma abstenção, indica que a alienação tem de ser feita a entidades do setor social.

A aprovação deste ponto no Conselho Geral aconteceu ao fim de cerca de quatro horas de reunião, que começou pelas 15:00 em Lisboa.